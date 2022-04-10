斯里蘭卡財長表示，未來六個月將需大約30億美元的外部援助，以協助恢復包括燃料與藥品等的基本用品供應與應對嚴重的經濟危機。目前擁有2,200萬人口的該島國，面臨停電，藥品、燃料和其他用品短缺，導致憤怒民眾走上街頭抗議，讓總統拉賈（Gotabya Rajapaksa)面臨極大壓力。斯國央行為遏制通膨，日前將利率一舉調高700個基點，借貸利率升至14.5％、存款利率升至13.5％