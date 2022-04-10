用品短缺 斯里蘭卡未來半年需30億美元外援 20:552022/04/10 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斯里蘭卡財長表示，未來六個月將需大約30億美元的外部援助，以協助恢復包括燃料與藥品等的基本用品供應與應對嚴重的經濟危機。目前擁有2,200萬人口的該島國，面臨停電，藥品、燃料和其他用品短缺，導致憤怒民眾走上街頭抗議，讓總統拉賈（Gotabya Rajapaksa)面臨極大壓力。斯國央行為遏制通膨，日前將利率一舉調高700個基點，借貸利率升至14.5％、存款利率升至13.5％ #用品 #斯里蘭卡 #億美 #藥品 #短缺 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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