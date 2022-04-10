今年第一、二號颱風「馬勒卡」、「梅姬」相繼生成，氣象專家吳德榮表示，兩個颱風相對距離逐漸接近時將產生藤原效應，氣象局表示，梅姬未來可能併入至一號颱風環流中，這兩個颱風直接影響台灣的機率偏低，不過周二、周三(12、13日)要留意長浪，周四(14日)起鋒面加上東北風增強，北部及東北部有感轉涼，有局部短暫雨，高溫將一口氣驟降7、8度。

未來一周天氣將呈現2段變化。(圖/氣象局)

氣象局指出，第1號颱風「馬勒卡」目前位於鵝鑾鼻東南東方海面，強度有增強趨勢，向西北西轉西北移動，之後將北轉往日本南方海面前進；第2號颱風「梅姬」位於鵝鑾鼻南南東方海面上，中心呈緩慢打轉，未來可能併入至1號颱風環流中，這兩個颱風短期內對台灣都沒有直接影響，氣象局仍將持續觀察。

明天(11日)各地大多仍為多雲到晴，僅迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區也可能有零星短暫陣雨；整體氣溫比今日還略高一些，預測夜晚清晨各地低溫約20至23度，白天西半部高溫大約31至33度，東半部約28至30度。

周二至周三(12日至13日)白天，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，周三(13日)晚至周四(14日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部高溫下降較明顯，驟降7、8度，其他地方高溫也略降；北部、東半部地區及中南部山區轉為局部短暫陣雨。

周五至下周日(15日至17日)東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼；但水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨。18日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，19日、20日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。