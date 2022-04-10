新光三越App推「夢幻美髮神器」、「永續再生」兩大趨勢商品。（新光三越提供）

新光三越ORIGINS It’s a菇Day 品木宣言Ｘ綠色地球－地球月環保組，特價3600元。（新光三越提供）

新光三越 dyson Airwrap造型器旗艦造型版，限量瑰麗紅，特價1萬4600元。（新光三越提供）

遠百L’ERBOLARIO蕾莉歐緋紅玫瑰香氛禮盒，特價1380元。（遠百提供）

五倍券晚鳥優惠，微風南京－BERLYETAGA潔淨彈潤組，特價2000元。（微風提供）

4月陸續迎來百貨母親節購物戰，其中新光三越3月底先開打的化妝品購物檔，經過首周戰績，最熱銷的有ESTEE LAUDER小棕瓶、資生堂百優乳霜、SKII青春露，及LANCOME小黑瓶等經典組合，顯見消費者仍喜愛大容量裝的明星產品，此外香氛系列也迎來6成業績成長；而遠百及微風即起也開打母親節熱檔，遠百服飾滿5000元送500元、微風滿3萬元贈點數1萬點等。

新光三越觀察，此檔初夏購物節，美妝3大主力商品，包括明星保養品、精品彩妝與香氛新品，持續熱銷成長，而ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露、LANCOME超未來修護露等都最為熱賣；精品彩妝則以YSL、DIOR等品牌表現最佳；香氛更在DIPTYQUE、JO MALONE、LE LABO趨勢新品，及台中中港店改裝導入BYREDO、PENHALIGON’S的帶動下，整體香氛銷售量大幅成長6成。

而新光三越初夏購物節化妝品單筆滿3000元送300元回饋，也進入最後倒數，只到4月13日，台中中港店至明（11日）止。另即起新光三越App優惠，再推出兩大趨勢商品「夢幻美髮神器」、「永續再生」，搶攻頂級髮品與環保話題。

遠東百貨母親節檔期，4月14日至5月10日登場，本檔推出百貨服飾滿5000元送500元，台中大遠百國際精品首18日滿2萬元送1000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百首18日國際名品單筆滿1萬元送1000元，另保健器材、大家電滿額10%高回饋，檔期在5倍券和促銷帶動下，有望衝刺成長1成的業績目標。

微風信義、微風松高、微風南即起至5月8日，各館當日單筆消費達指定門檻，高級珠寶、手表、3C產品滿3萬元贈點數1萬點；國際精品滿1萬元贈點數1萬點等。 同時BREEZE REWARDS即起至4月20日，微風積點禮遇會員使用Breeze Pay結帳，單筆消費滿5500元，享200%回饋無上限外，還可線上登記抽2萬5000點。另也在微風App享樂券獨家上架最夯的拳擊有氧體驗課程，及風靡歐美的Wine Yoga 微醺瑜珈，適合跟媽媽一起報名運動。