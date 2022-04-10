養鴨青農王昭宇卻在全台鴨荒中嶄露專業養鴨技術，絲毫不受影響，高雄及中部地區近7成的鴨肉來自於他的繁殖場，全因他選擇科技養鴨，成功闖出一片天。（柯宗緯翻攝）

全台近幾個月爆發「鴨荒」，許多養鴨業者自發性調節種鴨產量，但疫情趨緩需求漸漸提升，產能跟不上民間需求，導致全台鴨荒。不過，養鴨青農王昭宇卻在全台鴨荒中嶄露專業養鴨技術，絲毫不受影響，高雄及中部地區近7成的鴨肉來自於他的繁殖場，全因他選擇科技養鴨，成功闖出一片天。

今年因台灣氣候不穩定冷氣流影響，照顧雛鴨更是難上加難，造成雛鴨育成率較低，剛出生的雛鴨身體虛弱體熱散發較快，如有照顧不周都會導致大批量的死亡，而讓鴨農最有感的，莫過於成本的高漲，飼料價格貴得離譜，從以前到現在，已經漲了一倍多，小鴨的購入價格變高，也縮短了養鴨的利潤，鴨農更是苦不堪言。

王紹宇表示，自家養殖場的鴨子非常健康，因他採用無添加特殊藥物飼養，場內使用送風式的保溫系統燈，就算寒流來，鴨子也不易凍死，一般養殖場一天只讓鴨子下水活動3趟，他一天讓鴨子下水活動4趟，讓鴨子更有時間整理鴨毛，增加活動力，雖然人力和成本提高，但也因此養出健康的白毛鴨。

王紹宇說，鴨子和人一樣，都應該健康無毒成長，因此除了給鴨吃的飼料不添加生長激素，更添加許多健康秘方，就連水質都是乾淨過濾後的活水，而非骯髒的地下水，避免過多細菌孳生，土番鴨再配以白色正番鴨即可得白色之土番鴨，所得白毛鴨之毛色潔白、肉質好，平均飼養約80天後就可送至屠宰場，經過屠宰再送至市場、餐廳，經過調理即可成為一道道的桌上佳餚，在國內很受消費者所歡迎

王紹宇以科學及高成本方式養鴨，目前養殖場有2萬多隻鴨，為了細心照顧鴨群，都以科技數字監測鴨子生長環境，投入設備不手軟，逐漸在鴨農市場打出一片天，目前台中、嘉義、高雄等越來越多店家採用他的白毛鴨，預估明年，全台採用他鴨肉的商家會到達全台市佔率4成。