戰區(The Drive –Warzone)報導，周五晚間，根據飛行追踪網站(Flightradar24)的即時消息，有6架中共空軍(PLAAF)的運20戰略運輸機出現在土耳其領空，並向西飛往塞爾維亞，這絕對是運20的少數大規模運輸任務。由於大陸軍方沒有說明，因此無法確定他們的任務，一種看法認為，可能是運送售給塞爾維亞的武器。

發現運20動向的是推特用戶Evergreen Intel，他告訴戰區，周五無意間在土耳其伊斯坦堡以北發現了Y-20的航跡，而且不只1架，在同一條航線上有其他Y-20，前後相距約 100 公里，從伊斯坦堡一直延伸到喬治亞邊境。

他說，在Flightradar24網站上，列出每架飛機的國際民航碼，那是利用飛機尾號轉寫 的代碼，因此只要經過轉碼，就知道是哪些飛機了。7A4281是尾號20041的運20，以此類推， 7A4282是20042、7A4285是20045、7A427F是20047、7A4287是20049、7A428A是20142。

「他們使用的是多點定位(multilateration, MLAT )導航技術，先前北約軍用運輸也使用過 MLAT。」

大陸製的紅旗22飛彈，與俄製S-300飛彈相似。(圖/defence-blog)

運20在2016年正式服役，首次比較大規模的運輸任務，是在2020年初的COVID-19 疫情期間，運送醫療物資之用。從那時起，運20的一直在擴大「業務足跡」，包括飛往歐洲，但不像這次行動那樣龐大。

鑑於北約目前正在努力向烏克蘭盡力運送補給品和物資，中共空軍或許有較勁的意位，以這次行動展示自身的空運能力。

這批運20的目的地是塞爾維亞首都的特斯拉國際機場(Aerodrom Nikola Tesla Beograd)，後來有報導稱，很可能運送的是紅旗22(HQ-22)防空飛彈系統。美國政府在2020年曾經向貝爾格萊德發出警告，請他們不要購買該型飛彈。據報導，塞爾維亞選擇紅旗22 ，而不是俄羅斯的S-300確實蠻出乎意料，價格可能是一個主要因素。

塞爾維亞部署紅旗22顯然已成定局，這有點類似土耳其購買俄製S400引發的各種風波，形成周邊國家的麻煩事。