他花300參觀火影忍者樂園，照片為漩渦鳴人、宇智波佐助。（翻攝自爆廢公社）

歪掉的火影忍者樂園！有名網友在臉書分享4張參觀樂園人偶拍下的照片，其中最引網友們討論的是第3張「四代火影波風湊」，其人偶臉部表情被網友指出像極了大咖主持人「邰智源」，甚至還對該人偶的站姿表示「椎間盤突出，黃色閃到腰」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳4張圖片，他在貼文寫下「花300元參觀火影樂園」，4張圖片為日本知名動漫火影忍者，分別為主角漩渦鳴人、宇智波佐助、四代火影波風湊、旗木卡卡西，但這樂園的火影人偶，其擬真度似乎差了許多，長的也非常奇特。

男子花300逛火影忍者樂園，因人偶擬真度不高，引網友熱議。（翻攝自爆廢公社）

網友們看到此貼文，也分別在各張圖片留下有趣的留言，認為第1張照片主角漩渦鳴人人偶的「螺旋丸變揉垃圾了」；第2張照片宇智波佐助人偶，則被網友笑翻「是被小櫻（角色：春野櫻）吸乾後的左助嗎」，還有網友大笑人偶手上拿的是「鹿茸？」。

火影忍者樂園第3張照片四代火影波風湊人偶，最引起網友們熱烈討論，網友們發現人偶臉部表情最像大咖男主持人邰智源，也被討論像男歌星林俊傑，另外還有網友對於人偶歪一邊的站姿表示「椎間盤突出？黃色閃到腰」；最後1張照片旗木卡卡西人偶，網友笑說這是「卡到陰吧」、「卡到陰老師嗎」；這一系列火影忍者人偶樂園，讓網友不禁感嘆，「童年的回憶被摧毀」、「晚上會做惡夢」、「紙紮火影忍者」。