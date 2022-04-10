阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今晚（10日）小巨蛋第8場，布農族的素人嘉賓吳鎮安，牽著阿妹的手合唱〈不該〉，也牽起了母親30年前和阿妹的緣份。原來阿妹當年出道前參加過2次五燈獎比賽，第一次參加時，在一度一關和另一位選手PK了3次都同燈同分，最後因阿妹是衛冕者才勝出，而當時那位選手就是吳鎮安的媽媽。

阿妹當年和吳媽媽PK的節目內容，播出後創下高收視率，製作單位本打算邀請吳媽上節目二度PK阿妹，沒想到吳媽當時發現自己懷孕了，顧及肚子裡吳鎮安的安全而婉拒。阿妹今直呼幸好吳媽當年沒有再上節目挑戰，幽默笑說：「我怎麼有一點僥倖的感覺，所以是你（吳鎮安）救了我嗎？鎮安媽媽，謝謝妳讓我有機會進入歌壇。」

吳鎮安現在是信義區街頭藝人，今天下午帶媽媽一同到小巨蛋與阿妹彩排，空檔時，吳媽娓娓道出當年與阿妹的這段緣份，事前毫不知情的阿妹及所有工作人員滿臉驚訝，阿妹開心表示之後一定要喬裝去信義區看吳鎮安表演。阿妹相隔7年重返小巨蛋，場場吸引1.1萬觀眾朝聖，金曲歌后艾怡良、金馬影后謝盈萱、原住民金曲歌王桑布伊等圈內好友也到場欣賞。