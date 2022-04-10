新竹街口攻城獅《天堂M主題周》10日迎戰台北富邦勇士，因應疫情升溫，攻城獅球團配合新竹縣政府政策降載為場內容納人數的85%(6290人)，本場熱門對戰組合共吸引6112人入場，滿座率高達97%。攻城獅賽前已取得隊史最長四連勝，暫居聯盟第3。本場比賽攻城獅展現強大禁區優勢，且多位本土球員跳出接管比賽．終場攻城獅以98比91擊敗台北富邦勇士，拿下創隊以來最長5連勝，且重回聯盟第2。

攻城獅陳堅恩因家裡即將迎來新成員，今天他請假陪伴太太待產。賽前林冠綸總教練也在休息室向球員喊話：「我們要想像堅恩還是跟我們在一起，今天他有他的人生要努力，我們大家要一起幫他把責任扛起來，讓他無後顧之憂去努力。」

本場比賽攻城獅本土球員再度挺身而出，且與洋將搭配成效更為提升，特別是高國豪與田浩皆與辛巴完成多次精彩配合，高國豪表示：「在這一波5連勝中，我與隊友們私底下花很多時間溝通場上細節，也更了解彼此在場上遇到的問題，這是我們默契越來越好的主因。」高國豪本場比賽攻下13分、7籃板與9助攻。

攻城獅本土球員今日共攻下50分，再度展現強烈的進攻意識與企圖心，林冠綸認為：「本土球員在季初受到很多網路上的批評與指教，導致球員不相信自己，經過長時間的調整後，他們知道彼此信任也開始相信自己，這是我們5連勝的關鍵！」

郭少傑近兩場對戰前東家富邦勇士平均攻下17.5分，少傑賽後坦言：「自己於日常訓練中做足準備，不會因對戰隊伍而有特殊設定，但我想讓前東家知道我是位有能力在重要時刻留在場上的球員！很高興近幾場能夠有好的表現，先發出賽對我而言自信心是一大提升。」