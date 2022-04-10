花旗集團退出海外消金業務，再祭進階版作法，花旗（台灣）銀行最新公告，網路銀行「全球帳戶總覽」服務預計自今年6月19日起，不再提供中國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等七個國家的帳戶資訊。這七個國家都是花旗集團表定出售消金業務的亞洲市場，目前僅中國花旗的買家尚未公布，其餘加上台灣市場都已安排分割銷售。

花旗（台灣）銀行的此項宣布，台灣消金客戶大約還有50天的準備時間，未來透過花旗的網銀平台查閱個人帳戶，不再有匯整的跨國資訊，改為需要分別登錄這七個國家的花旗網路銀行，查詢個人在該等國家的帳戶總覽資訊。

此項過度作法，是花旗台灣逐步將消金業務和客戶群，移轉給買家星展銀行（台灣）的前奏曲，未來同一群客戶若順利移轉，仍可享用星展銀行的跨國金融服務系統。

花旗並表示，網路銀行「全球帳戶總覽」服務的中止，全球有五個國家/地區不受影響，包括香港、新加坡、阿拉伯聯合大公國、英國、美國，美國為花旗銀行爾後最注服務的消金市場，另前四個則將扮演全球財富管理中心，以服務高資產客群為主，也是花旗集團現任執行長范潔恩的全新策略布局。

范潔恩把海外消金業務的出售，視為改變花旗集團資本結構與管理的重要作法。將信用卡、個人信貸、財管業務由星展併購，花旗台灣團隊將能跟進花旗集團，聚焦在企金業務，落實三大業務領域，一為高回報、輕資本旳投資銀行業務，中大型企業金融，二是新經濟產業的潛力開發，三為商業銀行的成長，在顧及競爭力的前提下，發展營運規模和科技實力。