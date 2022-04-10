白狼涉煽惑教唆 彰檢傳喚若未到將強制拘提（吳建輝攝）

大甲媽媽祖遶境隊伍9日進到彰化，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂涉嫌率眾到彰化搶轎，引發多起警民衝突，彰化地檢署今以涉嫌煽惑或教唆他人犯罪等罪嫌，發傳票通知張安樂到案說明，彰化地檢署表示，專案小組持續深入調查，若張安樂拒不到案，將強制拘提。

彰化地檢署表示，9日晚間大甲媽行經彰化轄區，有民眾對維持秩序的員警施暴之重大維安案件，立即指派檢察官蔡勝浩，指揮彰化縣警察局全力偵辦，並陸續逮捕6名現行犯。

檢方表示，6名現行犯中有2名是未成年，另外移送少年法庭4人均涉嫌審理，其餘4位審理時坦承不會，依刑法妨害公務及聚眾鬥毆等罪嫌，諭知10萬至3萬元交保。

檢方說，另外本案有特定犯嫌涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事，今日已經發傳票通知相關人員到案說明，如拒不到案，將強制拘提到案；另外也指示司法警察針對案發當天的相關犯嫌，及共犯持續加強蒐證，將擴大偵查辦理。

檢方強調，本署一定會將不法份子一網打盡，絕不允許任何煽惑或教唆犯罪者，或涉及以組織犯罪破壞社會治安的暴力份子，定將嚴辦到底，絕不寬待。