110學年JHBL國中籃球甲級聯賽男子組5到8排名賽底定，賽前被看好應可晉4強、具爭冠實力的苗栗明仁國中，10日球隊本季最終戰第4節拉出15比2強勁尾盤，其中160公分國二後衛全億，決勝期包括1記三分球連飆7分，加上192公分國三看板中鋒陳均維再見上籃，投進個人JHBL生涯最後2分，最終67比63力退花蓮玉里，決賽3勝2敗，拿到第5，全季10勝3敗，較上季的第4名退步一席。

明仁無緣問鼎隊史第5冠，關鍵在決賽第一輪第2戰意外3分輸給衛冕軍安康，尤其最後3分多鐘陳均維左腳踝「翻船」，不克再戰，漏夜就醫後隔天抱傷力拚北市永吉，贏1分就晉級，可惜最終輸球，被拒於4強門外，5到8排名賽連贏桃園大成、玉里，守住最後底線。

球隊本季開高卻走低，明仁教練林育弘說，肯定不滿意卻得接受，大家都盡了全力，下季再來；陳均維說：「未晉4強、甚至爭冠軍當然遺憾，只能進高中後拚回來，至於下一站HBL，已有屬意的甲級學校。」

玉里國中「一哥」林允翔17分、8籃板、6助攻，「二哥」蘇祥睿23分、12籃板「雙十」，教練周凱誠說，第4節遭逆轉太可惜，但也肯定球員拚下‘第6名已經很棒了。

第7名之戰，崇倫國中、大成國中冤家路窄，本季3度交手，複賽崇倫贏、決賽第一輪大成扳回，且一戰斷了崇倫的4強夢，本季最後一戰雙方再相逢，第3節中段大成曾55比53領先，崇倫拉出14比0高潮，67比55超車後即不再回頭，最終86比73勝出，分列7、8名。

明仁謝民偉拿14分。（高中體總提供）

明仁「大小配」陳均維（中）、李喬雋（右）HBL有夢。（高中體總提供）