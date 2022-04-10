27歲中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）外型甜美人氣滿點，擔任《全明星運動會》第1季到第3季紅隊經理以來知名度更直線飆升，她日前曬出與台日混血男星范姜彥豐的親密摟肩合照，手上亮出超大鑽戒開心報喜，隨後男方也同步發文雙雙宣布求婚成功好消息。之後粿粿更是傳出肚皮有喜的訊息，今(10日)晚在《全明星3》播出同時，粿粿也在IG正式官宣發布了她懷孕的喜訊，並透露了幫肚中寶寶想好的乳名，以及最關鍵的資訊：寶寶的性別。

今(10日)晚8點播出《全明星3》最新一集，粿粿也同步在IG更新她的官宣喜訊：「原本只想說某天玩桌遊或吃飯的時候，大家聚在一起開紙條簡單揭曉就好；沒想到一聽到消息的紅2乾媽們，比我還興奮的說一定要好好辦場派對迎接他，才有了這美好的回憶，也謝謝來參與的大家Luv u all la（愛你們全部啦） #小范糰（男生） #小粿醬（女生）猜猜看，還是叫小奶茶好了」。

畫面中是一場粉紅泡泡感的奶茶色派對，現場布滿了奶茶色跟乳白色氣球與布置，點心架上的杯子蛋糕透著隆重感，有吋數不寬但高起如圓柱狀的白色蛋糕，上面插著帶來祝福的恭賀字樣，慶祝做人成功。范姜與粿粿夫妻兩人各拿著一個顏色的字母餅乾；鏡頭一轉，來祝福的隊友竟有超過20位之多！大家人手一機拍攝兩人幸福時刻，滿滿祝福洋溢整個派對房間。當小倆口戳破氣球的同時，飛出粉紅小氣球，證實懷上女寶寶。

網友們讚：「恭喜(哭)太好了吧超幸福的」、「讚啦粿粿」、「我好興奮呀」、「嗨起來」、「一定超可愛」、「有小寶寶可以玩了」、「恭喜恭喜～一定很萌」、「太開心了啦」、「好期待一定超超超超超級可愛，我要幫她綁頭髮」、「～好甜呦～粿粿漂亮范姜帥」、「哇恭喜米果」、「祝福粿粿，真甜超級無敵幸福啦」，短短1小時破3.3萬人按讚。

范姜彥豐日前在接受媒體專訪時，曾大方曝光兩人的婚期預計是在今年5月左右；被問到生子計畫，若粿粿不在計畫內懷孕也霸氣表示「那一定生啊」，還說到夢想中的婚禮是像派對一樣的戶外婚禮。5月兩人計畫去登記的時間正好懷孕已超過3個月，為了安心養胎，還傳出粿粿5月之後婉拒不少工作，需要蹦蹦跳跳耗費體力的啦啦隊工作自然也只能退出。