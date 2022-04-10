台北市消防局10日晚間7時許接獲民眾通報，大稻埕碼頭附近河面疑似有人落水，立即出動2艘快艇及1輛水上摩托車進行搜救，不過夜間視線較差，目前仍在擴大搜尋中。

初步了解，落水位置在台北大同區通往新北市三重區的台北橋附近往北約100公尺處，台北消防局表示，在接獲通報後，他們立刻出動各式消防車輛7輛、救護車1輛、快艇2艘、1艘水上摩托車及23人趕赴救援。