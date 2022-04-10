32歲馬來西亞「鋼琴女神」李元玲是李雲迪門下愛徒，不但才藝絕佳，還有亮眼的外型，時常在網路分享養眼照，IG狂吸223萬粉絲追蹤。從沒透露情史的她，今（10日）無預警公開被男友、閨密背叛，並PO他們的正面照，突如其來的爆料引起群眾的熱議。

李元玲今（10日）突然在IG上傳與前男友的親密合照，並在開頭警示「渣男Alert（警報）」，原來交往期間，男方居然偷吃她的閨密，還揚言若公開兩人的關係就要開罵，但李元玲沒在怕，直接在IG曝光，更直言：「我警告所有的女性不要中他的圈套，他現在還在跟多位女孩調情，但總是告訴別人自己單身。」

李元玲也在IG限時動態寫道「不敢再相信男生」，並PO背叛自己的閨密正面照，痛心地表示：「介紹我朋友們給他（男友）認識，她就背著我私底下跟他約會，真的不敢再相信『閨蜜』。」李元玲更透露，男友的經濟能力有限，所以不斷配合對方的生活水平，買單的次數甚至超越男友，且為了給足安全感和信任，李元玲不跟異性有任何灰色地帶的關係，想不到把男友介紹給朋友們後，一切都走調，「他瘋狂約會我兄弟的對象、我的女生朋友，對我也逐漸冷淡下來，還跟我朋友說是我一廂情願纏著他。」

李元玲表示自己愛得太深，很害怕失去他，起初PO情侶合照時被男友罵，還乖乖地撤下，但最後意識到所有用心、配合和付出都被踐踏，坦言很長一段時間都沉浸在極大的痛苦中，始終無法釋放揮之不去的噩夢，「我躲在家裡無法再出門見人，或許只是憂鬱症吧，也不敢再相信男人。」但為了不讓其他女生跟她一樣受害，決定出面揭露前男友和假閨密的不忠，並期許自己能放下過去重頭開始，信心喊話：「還是有好男人在等我」。