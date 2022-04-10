B-Girl R-Ning（程聿寧）得知自己將能代表台灣出戰世界總決賽，興奮地在地上滾動。（Red Bull提供）

霹靂舞(Breaking)一對一Battle的最高殿堂－Red Bull BC One，台灣決賽於4月10日登場，全台最強的24名B-Boy和B-Girl自9日海選中脫穎而出，在一番捉對較勁後，最終由兩位霹靂舞好手B-Boy T Four（盧雋）及B-Girl R Ning（程聿寧）脫穎而出，將代表台灣於11月12日前往紐約出戰總決賽。

來自Raw Town Flavor及Full Clip Crew舞團的B-Boy T Four，於最終戰遇上2018年Red Bull BC One台灣冠軍B-Boy WillyRoc（張威榕），5度參加Red Bull BC One但首度晉級16強即獲得最高榮譽，他表示：「Red Bull BC One是我一直以來很嚮往的殿堂，最後能獲得冠軍真的非常開心！」5位評審一致認為這場最終戰非常難評，兩位選手勢均力敵，評審B-Boy Taower（陶威寧）提到T Four決勝關鍵在於從昨天海選的身體狀態就很好，「從音樂性到身體節奏都非常流暢。」評審B-Boy Harricane（田晉瑜）補充：「T Four整體性非常高」。

現役國手同時也隸屬於Gearz舞團的B-Girl R Ning最終戰遇上好手B-Girl Stitch（楊采樺），2度參賽的R Ning分享對戰心情：「非常緊張又很興奮！」為了準備這場賽事，她要求自己把心胸放開，把自己享受舞台的感受傳染給觀眾。霹靂舞亞運培訓隊教練B-Boy Choco（劉志強）同時也是今年Red Bull BC One評審，指出：「聿寧其實一直在進步，這次最終戰可以看到她把自己調整成很好的狀態，相當期待她後續的表現。」

此外，Red Bull BC One E-Battle線上對決即日起至4月19日已開放線上投稿，最終冠軍B-Boy及B-Girl將直接獲得世界總決賽前16強外卡資格。