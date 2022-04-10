有間製鞋工廠，1名越南女子和男子在打鬧，突然就把男子的頭抓來撞胸部，害男子臉紅又害羞。（翻攝自爆廢公社）

職場霸凌還是幸福企業！有名男子在臉書上傳1部15秒影片，影片中疑似在1間製鞋工廠，有位男子被1位身材、面容姣好的越南妹抓住，並且越南妹還雙手環住男子後頸部，下一秒，就見越南妹將男子的頭抓來撞自己的胸部，而且還連撞2次，害得男子害羞又臉紅，一旁的拍攝者也笑得很開心。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1部15秒影片，他在貼文寫下「職場霸凌還是幸福企業？」；影片中疑似在1間製鞋工廠，有名身穿男子，被一名身材姣好越南妹拉住雙手，男子努力往後退想要擺脫越南妹的糾纏，但還是被越南妹抓住，此時，越南妹雙手環住男子後頸，並用力抓男子的頭連續撞胸部2次，該男子瞬間臉紅又害羞，越南妹則在一旁開心的笑著，拍攝該部影片的女子，也發出陣陣的笑聲。

影片一出，大批網友以羨慕的心情留言，「該公司還有缺嗎」、「萬一我被霸凌不要救我」、「當然是性福企業」、「長輩欺負人啦」、「怎麼可以欺負那種老實人，有本事衝著我來」、「還缺人嗎」、「真是可惡 ！哪家工廠 ！我要應徵」、「我就是想學習生產線流程而已。錄用我吧」。

不過，另有網友指出，有些工廠的越南女生，是因為雙方很熟悉才敢這樣打鬧，他也提醒千萬別第一次認識就這樣玩鬧，小心「晚上親朋好友還要去派出所接你回家」。