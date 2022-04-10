高市疫情持續延燒，繼昨晚苓雅區四維國小宣布即起停課後，今（10）日晚間9時42分，位於前鎮區光華國小也在官網提及「本校有確診個案」，其中5年4班有31名師生被匡列居隔，即起停課直到4月26日復課。另有154位師生須自主健康管理，合計185師生遭匡列。

校方指出，本校4月10日有確診個案，並公布相關居家隔離、自主健康管理情形，5年4班居隔31人，分別為25生（需有陪同者1位）加上6名教職員，居隔時間從4月10日至4月18日、自主健康管理為4月19日至4月25日、4月26日復課。

此外，154名師生被列為自主健康管理對象，時間從4月10日至4月15日，分別為501（27生）、502（27生）、503（26生）、資源教室（一）8生、資源教室（二）6生、資訊教室（601、602）51生、教職員8師、廁所清潔人員1員。校方特別提醒，自主健康管理者，不可到學校上班、上學，亦不可至補習班、安親班。