德國政府內的消息人士周日表示，烏克蘭已收到德國著名軍備公司克勞斯-瑪菲•威格曼(KMW)，提供大量自走砲的報價。

路透社援引德國周刊 Welt am Sonntag的報導，KMW公司預備向烏克蘭提供100門榴彈砲。德國消息人士對路透社說「是有這項提議」，但他並沒有提供更多細節。

Welt am Sonntag 報告稱，由於數量很大，KMW公司短期內無法交出那麼多的火砲，因此建議聯邦國防軍將自己手頭上的100門砲轉交給基輔，KMW自己再生產新砲，交給聯邦陸軍。可能在2024年下半年就能補足。

不過，生產公司KMW並沒有對這些報導發表評論，同時德國國防部發言人也拒絕說明。

在2月24日俄軍入侵烏克蘭後，德國改變了長期以來「不向衝突地區運送武器」的原則，很快的時間向烏克蘭提供包括鐵拳3型反戰車火箭砲，以及東德時期留下的9K32「飛箭」( Strela)人員攜帶式飛彈等武器。

德國總理蕭茲在星期五表示，「重要的是，德國只提供烏克蘭軍會使用的武器，例如東德時期留下的舊裝備。」

目前德國陸軍的主要火砲是KMW生產的PzH2000自走砲，於1996年研發，1998年服役，目前德國有149門。

然而蕭茲卻稱，他們只提供東德時期的舊裝備，那顯然PzH2000就不會被徵用。因此此消息可能只是個內部議案。

另外，德國確實有一批蘇聯時期留下的榴彈砲，早在戰爭爆發前，愛沙尼亞就建議，趕緊將這批火砲轉交給烏克蘭。然而德國當時對於提供烏克蘭武器採取極為保守的態度，如今顯然情況轉變，蕭茲主動提出的舊火砲裝備，應該就是愛沙尼亞提過的這一批。