美空軍近期提交的國防預算案將33架狀態不佳的F-22隱身戰機逐步淘汰，並放緩F-35戰機採購速度，令外界頗為驚訝。美海軍亦不顧艦艇總數落於中國之後，加速艦艇汰舊，意在節約維護經費用以加速推進新一代艦艇換代更新。專家分析稱，美軍犧牲眼前利益押注未來，以應對來自中國威脅的決心非常驚人。

美國《防務新聞》（Defense News）網站報導，美空軍提交2023財年預算書中準備淘汰33架狀態不佳的F-22，數量超過美空軍現役F-22的1/6，此外還放慢F-35採購進度，新財年計劃採購61架，比前一個財年減少24架，幅度相當大。

美軍砍掉F-22維護經費與F-35採購進度，節約的經費全數用於加快下一代空優戰機（NGAD）的研發。圖為波音公司下一代空優戰機想像圖。（圖／波音公司）

《多維新聞》指出，退役33架F-22是因這批戰機較為老舊且狀態不佳，若要升級到能參與戰鬥任務，將需要在8年內投入至少18億美元，此項成本太高。據了解，F-22自2003年服役至今，早期批次已服役近20年，接近升級或延壽的期限。而升級延壽的費用需要18億美元，每架要5000多萬美元，約等於採購F-35的7成價格，確實相當昂貴。但是美軍的F-35採購進度也同時放緩，僅以每年購入24架F-15EX為補充，而節約的經費則是全數用於加快下一代空優戰機（NGAD）的研發。

美國空軍一口氣決定退役超過1/6的F-22戰機，同時延緩F-35採購，以加速空軍戰機的換代更新 。圖為F-22隱形戰機。（圖／美國空軍）

報導認為，美軍此舉意味著現有技術裝備與同樣裝備第5代戰機的中國差距有限，必須寄望於下一代戰機才能取得空優，為此不惜犧牲一大部份眼前戰力。而在海軍艦艇退役數量上，這種押注於未來的規模更是驚人。

根據美國海軍的計劃，2023財年將採購9艘軍艦、退役多達24艘軍艦。其中，9艘濱海戰鬥艦與2艘遠征基地艦都是服役不到10年的新船，有16艘尚未達到使用壽命，5艘提康德羅加級巡洋艦的數量占美國海軍現役巡洋艦數量近1/4。這將導致美軍艦隊規模減少15艘，5年內艦艇總數將維持在285左右，遠低於355造艦計劃與350造艦計劃的數量，也低於中國海軍艦隊規模。

分析稱，美國海軍此舉同樣也反映出其現役巡洋艦、驅逐艦，相對于中國海軍已經難以佔據優勢，不得不押注下一代驅逐艦DDG（X）項目，同時以新改進型伯克Ⅲ級暫時維持艦隊規模。由於現役22艘提康德羅加級巡洋艦或已超期服役或將於未來幾年達到壽命期限，現役69艘伯克級驅逐艦中的21艘伯克Ⅰ級也將於未來幾年陸續達到服役年限，都面臨大量退役的問題。

報導說為，在海空軍快速汰舊而尚未換新的空檔，應對中國威脅也有其備案，例如最近公布的新一代「哨兵」洲際彈道導彈，以取代已經服役超過50年的義勇兵Ⅲ洲際彈道導彈，此外還投入至少344億美元更新核武器庫。曾有中國媒體提出，建議中國將核武器庫擴大到1000件，後來就沒有下文。目前中國核武庫規模一直未對外公開，一向堅持的有限核威懾戰略也應該考慮做出改變。