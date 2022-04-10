日本AV女優波多野結衣有「暗黑林志玲」稱號，出道14年仍人氣不墜，除了特殊角度神似志玲姊姊的明星臉外，她個人散發的親和力也贏得不少支持。日前她在現場販賣會中賣光週邊，帶了100本寫真集也被秒殺，近日她則一身白衣現身櫻花大道，騎上欄杆的滿足笑容兼具性感與可愛，魅力滿點仙氣爆表讓網友全看到醉。

近日天氣春光明媚，日本也來到櫻花盛開的賞櫻季節，波多野結衣近日來到取景度絕佳的櫻花大道拍照，這裡的櫻花顏色白中泛著粉紅，還帶有些許花蕊的黃，整體色調豐富堪稱賞櫻拍美照聖地；結衣因此也不做過於花俏的打扮，一襲純白長裙白衫搭配銅色長髮及顏值，足以為這令人嘆為觀止的美景畫龍點睛。

波多野結衣今(10日)又分享同系列美照，之前她坐椅的欄杆本是銀色，但在晴朗陽光直射下泛出亮白色；結衣將一條腿跨過欄杆似要穿越到另一邊，這一瞬間亮白欄杆就處在她兩腿正中，她用絕對領域的性感部位夾著欄杆，同時雙手也緊緊環握著欄杆，但臉上的笑容卻又滿足地純真無邪，即使不被這個定格動作的性感暗示給電暈，也會被她絕美妝髮衣著及笑容散發的仙氣所迷醉。

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