桃園一名擁有眾多房產、身價上億的建設公司老董，與妻子生下1子1女後，竟與小姨子不倫長達40年，小三生了2個女兒沒有兒子，老董竟讓外孫吸小三乳頭認她當媽，更對妻子及兩人所生的子女施虐，把兒子打到聽力受損。妻子承受50年身心壓力患帕金森氏症，忍不下去訴請離婚，桃園地院判准離婚。

根據判決書，當年老董偷吃小姨子，丈人原本對他提告和誘、恐嚇危害安全等，但發現小姨子懷孕，基於家醜不外揚，選擇和解。之後小姨子順理成章搬入，陸續生下兩女，妹妹上位成功，讓正宮親姊被老董厭棄，連帶兩人生的一對兒女也動輒遭打罵，施以肉體與精神虐待，甚至發生用冷水潑醒兩人，還把兒子打到聽力受損。

更離譜的是，且因小三沒生兒子，竟把長女所生的兒子抱給小三當兒子，長女作證指控：「爸爸把我兒子抱過去給小三當小孩，叫我兒子叫我阿姨，因為這樣我跟前夫離婚」；長女的女兒也作證：「我哥哥從小就被外公抱去給小三，因為小三沒有生兒子，哥哥15歲之後就住在小三那邊」、「哥哥嬰兒時被抱去，國小時候才跟我們住，哥哥很小的時候外公叫他吸小三乳頭，稱呼小三是媽媽」。

元配控訴，因為種種精神壓力，自己因此罹患帕金森氏症、還更換人工髖節，老董還嘲笑她「O型腿」、「醜」、「瘦皮猴」。直到某天，元配在女兒家過夜，準備返家時，發現老董竟將家中門全部反鎖，切斷電動門電源，要妻子去女兒家住，不要再回家，這讓忍了40年的原配忍無可忍，決定訴請離婚。

桃園地院採信證人的說法，認定老董與小姨子不倫戀40多年，造成妻子不可磨滅的精神痛苦，長期對妻子施以精神刺激，兩造婚姻確實已無法回復，且可歸責於人夫，判准離婚。可上訴。