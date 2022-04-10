台灣成人女優孟若羽擁有32F/26/36的性感三圍，本是網紅鄧佳華首部處男作《華根初上》的女主角，後來由170cm長腿女優苡若上陣，兩人都因此爆紅。近日，執導《華根初上》的導演圤智雨，公開孟若羽的無修圖照，強調「都是同一個，只是女人月事來時跟來後的差別」，大批網友全傻眼，引起熱議，還有人笑虧像「舜哥扮女裝」。

圤智雨時常在臉書針對成人圈做評論，最近的嗜好則是PO性感網紅或女優的無濾鏡照，今（10日）他曝光孟若羽的3張照片，分別為「記者會上的、IG上的、近期的」，可以看到臉型的變化差距甚大，圤智雨直言：「我知道照片很震撼，但說真的，記者會上的跟近期的都是同一個，就只是女人月事來時跟來後的差別，當然也可以解釋，她那時剛出院需要進補，所以補過頭的概念。」

許多網友都被這3張對比圖嚇到，湧入留言區表示：「感覺是3個人」、「也差太多了吧」、「水腫？」、「我現在很難相信照片」、「還有直播時的也不一樣」、「照機太厲害了」等，還有人貼出許效舜的搞笑照，打趣地說：「舜哥不要以為扮女裝就認不出你。」惹得其他網友哈哈大笑，圤智雨則回應：「你這個比喻太誇張。」

孟若羽儘管沒跟鄧佳華正式合作，但知名度扶搖直上，還被一群淫媒捧著「三個月不工作也沒差」的高價詢問私下有無賣身，讓她相當苦惱，索性在臉書直接公告：「我沒有私約，不用再私訊了，並不是每個女優拍片就有私約這件事，當然也不用私訊之後無法私約就在那邊酸女優。」