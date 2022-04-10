女星舒淇本(4)月中便將滿46歲，被譽為一代性感女神的她凍齡有術，無論面貌或身材一直都保持得很好；但向來以一頭長髮散發女人味的她，日前竟換了個粉紅短髮全新造型，令網民們看了熱議說：「好像男生」、「女神崩壞」。不過看來那頭短髮只是一種造型嘗試，今(10)日凌晨她PO出一張被愛貓撲臉的可愛日常照，髮根分線上連著的依然是烏黑長髮，而網友看了畫面直呼：「放開我的女神」、「小心毀容啊～」。

舒淇今(10)日凌晨在IG分享了她的日常照，只寫了一字：「念～」；畫面中舒淇不再是粉紅超短髮，從髮際線與分線髮根看來是真髮，而且依然是大家熟悉的黑色長髮；不過這張照片沒有散發往常的女神感，而是被朝她臉上撲擊的「喵皇霸氣」所取代，只見她的愛貓左前腳罩在她的左鼻翼及左眼上，右前腳則蓋在她的左太陽穴部位，女神如舒淇此刻也不由得皺起眉頭面容扭曲，但從神情看得出還是屬於「甜蜜的負擔」。

網友雖然被這個超可愛畫面逗樂，但貓咪若利爪未經修剪可是會傷人，大家有點擔心舒淇的臉被刮花，紛紛留言：「貓大哥！請放開我女神，有事沖我來啊」、「女神 小心毁容啊(驚)」、「為啥我小時候妳長這樣，我年紀大了妳還是長這樣」、「小心臉，別傷了漂亮面容」、「美麗的貓」、「舒淇，你是我的神」、「好口愛」、「孩子不聽話，要好好教訓(笑)」、「琪琪到底有幾隻貓呢？」、「沒弄傷吧」、「哈哈哈哈哈！ 貓很皮喔」，爆笑與愛心各刷一半，不到1天破1.2萬讚，都被這溫暖兼搞笑畫面所療癒。

台灣出身的舒淇出道超過27年，從1996年拍攝《色情男女》後開始受到大眾關注，1999年與成龍合作《玻璃樽》後轉型為獨特的清純性感路線，2008年與葛優演對手戲的《非誠勿擾》系列更大受好評，2015年主演侯孝賢執導的《刺客聶隱娘》邁入藝術片殿堂。2016年她宣布與馮德倫結婚，有情人終成眷屬。