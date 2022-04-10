《張雅婷辣晚報》

俄烏戰爭開打1個多月以來，西方國家對俄羅斯祭出經濟制裁，俄羅斯也針對「不友善國家」實施簽證反制措施，而白俄羅斯也在近日公布「不友善國家」名單，亞洲未列日本、南韓、新加坡、台灣，也沒有烏克蘭。前大使介文汲表示，白俄羅斯不想把他們跟亞洲的關係，弄得沒有轉圜空間。因此這名單的背後，有很深的戰略考量。

介文汲10日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，俄羅斯希望區隔它跟白俄羅斯扮演的角色，可是基本上還是配合俄羅斯，不管將來可能和談，俄羅斯希望這是斯拉夫國家自己內部來解決問題。可是沒想到戰爭越打越失控的情況下，變成白俄羅斯比較沒有辦法扮演一個重要角色，可是當中還是有角色。

介文汲接著表示，白俄羅斯這一次漏了9個制裁對象，亞洲包括日本、南韓、新加坡、台灣，就可以表明白俄羅斯還是希望，不要把他'們和亞洲這些對象的關係，弄得沒有轉圜空間。

介文汲指出，白俄羅斯制裁名單，未列烏克蘭，是因為俄羅斯希望將來能化解它跟烏克蘭之間極深的仇恨，由白俄羅斯來扮演這樣一個角色。因為在歷史上，白俄羅斯跟烏克蘭的命運蠻相近的，也就是俄羅斯總統普丁所講的，斯拉夫裡的核心三國。因此這名單背後，有很深的戰略考量。