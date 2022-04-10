網友改裝機車貨架上還有一把斧頭， 表示是野營睡覺防山豬用的。（翻攝臉書社團《騎車環島趣》）

機車便利、行動強，不少人選擇騎車環島，不過萬一遇上拋錨，臨時要找救援還是相當傷腦筋。一名車友表示疫情嚴峻氛圍，社會需要來點正能量，因此提供免費道路救援，而他的「道路救援車」曝光，讓眾多網友驚呼連連：「多地形功能步兵車」、「快變成移動堡壘了」。

一名網友在臉書社團《騎車環島趣》發文表示，「道路救援，凡事車友路上遇到問題隨時可以攔下小弟的車免費支援，疫情嚴峻氛圍，社會需要來點正能量一下，邊騎車邊幫車友也不錯喔！」，並列出自己車上的裝備包括：「備用油桶5L、水桶6.6L，補胎工具，電動打氣機，醫療包，手動絞盤10米鋼索可拉人/拉車，還有煙灰缸可聊天打屁喲（誤）。切記，沒有肉粽，沒有阿比，更沒有檳榔！歡迎加好友，但不提供半夜電話救援！」。

原PO並分享多張自己車子的照片，得到超過萬名網友按讚，並紛紛驚呼：「帥」、「好熱心&好帥的車」、「好人好事代表」、「多地形功能步兵車」、「大哥你的都快要變成移動堡壘了」、「這沒去烏克蘭太可惜」。

有趣的是，原PO分享的後方貨架照片上還出現一把斧頭，讓網友忍不住回：「這貨架…哥準備擺攤香腸賺一筆外快了嗎？」、「棒球隊要挫賽了」、「我還以為只有戰鬥民族才會隨車帶斧頭」、「女騎士也應備一支．單騎環島必需品」，而原PO回應斧頭是「野營睡覺防山豬用的」。