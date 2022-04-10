光學族群股王大立光（3008）法說會將於14日登場，外資研究機構於法說前接連下修財務預期，凱基投顧最新降評至「賣出」，推測合理股價縮減至1,500元，僅略高於麥格理證券的1,393元，加上花旗環球、摩根大通證券示警首季毛利率恐不如預期，股價陰霾看來不易消散。

大立光股價今年以來已比大盤遜色近三成，統計2021年12月中以來，國際資金累對大立光持股從5.1萬張，迄今已降至4.7萬張，持股信心動搖原因與智慧型手機銷售不佳，以及鏡頭升級速度趨緩脫不了關係。

凱基投顧科技產業分析師陳佳儀直言，智慧機需求疲弱，相機鏡頭升級遙遙無期，又有競爭加劇風險，推斷大立光利潤率會進一步衰退，同時，預期大立光14日的法說會上釋出展望將偏平淡，法說會後，市場對大立光獲利共識可能出現更大幅度下修，儘管大立光股價已落後大盤許久，但最壞情況應尚未過去，將投資評等降為「賣出」，推測合理股價預期為1,500元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，大立光第一季營收為101億元，經濟規模下滑，考量產品組合轉差、產能利用率下滑因素，大立光第一季毛利率可能令市場大失所望，呈季減、年減狀況，最新將大立光首季毛利率預期由57％，下修至52.9％，不僅低於2021年第四季的55.8％，也比市場共識的55.1％還差。

陳佳儀認為，就算蘋果iPhone市占率提高，但因相機鏡頭升級緩慢，下半年將發表的iPhone 14 Pro系列升級4,800萬畫素鏡頭，對大立光產品單位售價無成長空間，預料將會延續下滑趨勢。另一方面，如蘋果AR產品這類的非智慧機應用仍處早期階段，車用領域對大立光的出貨量與營收貢獻偏低，暫時也沒辦法扭轉大立光營運。