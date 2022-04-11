台積電（2330）第一季營收超標，不僅改寫單季歷史新高，還突破市場預期，隨法說會14日登場在即，內外資大型研究機構對第二季營收季增逾3％正凝聚共識，摩根士丹利證券更預測，台積電第二季財測有七成機會讓股價上揚、漲幅上看5％以上，多頭派外資持續集結。

儘管市場對半導體產業2023年面臨下行循環壓力，具一定風險意識，像是摩根大通證券就擔憂台積電無法倖免，2023年營收年增率恐只剩下9％，因而下修財務預期，但是，整體內外資大型研究機構對台積電前景依然以正向意見為主流。

不僅摩根士丹利、聯博（BERNSTEIN）展現高度信心，推測合理股價預期高達780元與850元，不見鬆動；中信投顧緊接著重申，台積電在7與5奈米先進製程貢獻下，2022年成長仍將超越產業平均；連麥格理證券月初重申看好台股高點20,000點時，也將台積電列為最看好個股名單之首。

摩根士丹利提出的各財測情境分析中，推斷發生機率最高的基本狀況隱含庫存逐步下降、台積電享有先進製程市占提高帶動營收成長優勢；樂觀情況則意味客戶的晶圓代工訂單更進一步往台積電集中，就算對半導體循環稍有疑慮，台基地也完全不需要放緩量產速度，如此一來，營收可望季增7～9％、毛利率上看57％，料將激勵股價大漲超過半根停板。

中信投顧持續看好台積電中長期在先進製程之競爭力與營運表現，維持「買進」投資評等，但也提醒，目前終端需求狀況不佳、大陸近期因疫情重啟封城措施、俄烏戰爭帶動地緣政治議題發酵，再加上通膨漸漸影響民眾對消費性產品之消費意願，這些因素都必須密切觀察法說釋出展望。