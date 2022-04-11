平時水喝太少要注意！現代人工作普遍忙碌，容易忽略飲水的重要性。《歐洲心臟病協會》刊載的研究更證實，平時喝水太少恐增加血清中的鈉離子濃度，使心臟衰竭風險倍增39%。為改善上班族普遍飲水不足的現況，衛福部國健署提出「4大正確飲水方式」，鼓勵民眾多喝開水以維持身體健康：

1. 起床之後喝水。人體於睡眠時間無法攝取水份，因此在起床後應飲用300-500ml 的溫開水，有助於腸胃蠕動和防止便秘。

2. 用餐前後喝水。外食族更容易攝取高油、高鹽和高糖的飲食，在用餐前後可準備300-500ml的水，餐前與餐後至少半小時分次飲用，取代飲料或手搖杯，避免攝取過多熱量。

3. 外出隨身帶水。隨身準備500ml以上容量的水壺，外出運動或工作時隨時補充水分，有助促進血液循環，並避免脫水等狀況發生。

4. 喝足1500cc的水。每日應攝取至少1500ml以上水分，以多次飲用、適量飲用為主，避免等到口渴再喝。減重者的飲水量則建議提升至2000ml以上。

(圖/潮健康提供)

●體內「鬧乾旱」看尿液就知道？ 出現「這種顏色」快就醫

國健署指出，每日飲水量是否充足，可從尿液顏色判定。正常情況下尿液多呈透明無色，且會隨著食物、藥物、維生素與疾病影響而有所不同。民眾可透過以下基礎簡易指標，檢查自身飲水量是否足夠：

1. 透明無色：體內水分過多，無須再補充水分。

2. 透明黃色：體內水分尚稱充足，可適度補充水分。

3. 黃色：體內有一段時間未補充水分、或有持續出汗狀況，建議持續補充水分。

4. 烏龍茶色：體內已處於缺水狀態，須立即補充水分。

5. 濃茶色：體內已有1-2天未有水分補充，若直接喝水腸胃恐怕來不及吸收，建議進一步尋求醫療單位協助。

(圖/潮健康提供)

●喝水過多恐頭暈、噁心想吐？ 茶飲咖啡可以取代開水嗎？

國健署提醒，短時間內攝取過多的水分，將造成體內電解質不平衡，進而導致「低血鈉症」（即俗稱的水中毒），可能出現噁心、虛弱、頭痛頭暈、神智不清等症狀。另外，應避免一次飲用過量的冰水，以免抑制腸胃蠕動、還有傷及食道之虞。

國健署建議，若處於容易流失水分的環境中，如運動後、海濱戲水、於冷氣房待超過2小時等情況，應先分次飲用500ml的室溫水，供應肌肉與細胞所需的氧氣與養分；若是劇烈運動或水分流失過度，可適量攝取含電解質的運動飲料，以平衡身體狀態。

每日的水分來源亦可從蔬果、湯類食物、茶飲或咖啡中攝取。不過，國健署仍呼籲，茶飲或咖啡中含有咖啡因，不應依賴此類飲品做為主要攝取來源。另外，含糖飲料的熱量往往過高，僅一杯就超過每日攝取上限，年輕族群應避免飲用過度，飲用時以微糖、無糖為主，並減少配料的添加。