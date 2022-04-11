於2019年獲得金馬獎終身成就獎、《獨臂刀王》一代武俠巨星王羽於4月5日早晨病逝於台北振興醫院，享壽80歲，他晚年2度中風，經歷開顱手術，長期臥床養病。研究發現，中風患者2度中風的機率非常高，務必戒菸、戒酒，規律生活及用藥。

王羽於2011年大陸輕微腦中風住院，身體左半部幾乎不能動，後續情況穩定，並未持續復健。2016年在泰國曼谷機場突然昏倒，緊急送醫，確診為腦中風。

據了解，因腦出血範圍較大，在當動了手術，開顱減壓，待情穩定，搭乘醫療專機回到台灣，住進醫院，但2度中風後遺症明顯，生活無法自理，長期臥床，需旁人翻身拍背，仰賴鼻胃管進食。

王羽兩度中風，4月5日病逝於台北振興醫院。（圖／中時資料照片）

藝人李炳輝、廖峻都曾經歷過「2次中風」，據調查發現，約有1成中風患者於1年內2度中風，如果再次發作，後遺症比第1次更嚴重，死亡率高達2成5，對經濟的衝擊也更大。

以王羽為例，二女兒王加露曾經表示，近幾年來，父親醫療幾乎都是自費，光住院5年就砸下至少2000萬。

台灣腦中風學會理事長李俊泰指出，國人中風後失能所需照顧費用1年恐超過100萬元，對家庭經濟是一大負擔，民眾應積極避免危險因子，以預防腦中風。

台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會提出「腦中風紅色警報」評估表，列出腦中風8大危險因子，分別為：血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重、運動習慣、腦中風家族病史。

只要上述危險因子中，有3項異常情形，就屬於「腦中風高危險族」，應立即尋求醫師協助。在日常生活中，則應健康飲食、規律運動及定期健康檢查，三高患者應規律用藥，以降低腦中風的風險。

此外，曾經中風過的民眾應更定期回診，戒菸、戒酒、規律運動，並在醫師評估下，遠離可能誘發再度中風的危險因子，事先拆除未爆彈，才能大幅降低再次中風的機率。