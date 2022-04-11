乳癌為國人女性頭號健康殺手，且逐年有增加的趨勢；根據最新國人癌症發生統計，乳癌為國人女性發生率第一名的癌症，比對前一年增加了2.1倍；平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌。再根據109年國人死因統計有2,655名女性死於乳癌，每天約7.3人死於乳癌，是女性癌症死亡率第三位。北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示面對乳癌，最重要的就是定期健康檢查並及早發現。

●國人女性頭號健康殺手，逐年有增加的趨勢

乳癌的及早發現為何如此重要？沈彥君補充說明其原因就在於5年存活率，接受正規的治療5年整體存活率可高達85%，0~1期高達95%，第2、3期分別為89%、70%，但若到第4期才發現存活率僅剩21%。

●乳房X光攝影，可降低41%死亡風險

衛福部也公布一項數據，每年透過由政府提供的乳房X光攝影檢查服務，發現的乳癌個案中有超過6成為早期乳癌。根據我國實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。乳癌篩檢補助的對象為45~69歲婦女、40~44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次免費的乳房X光攝影檢。

●年輕女性乳房較緻密 乳房X光攝影恐有盲點

沈彥君指出，有鑒於乳癌有年輕化的趨勢，建議所有女性從30歲開始，就可為自己安排乳房超音波檢查做為初步的乳癌篩檢工具。由於乳房X光攝影主要表現為針刺狀高密度腫塊、集中微鈣化點、局部結構扭曲、乳頭異常、腋下淋巴結腫大等，但若受檢者的乳腺過於緻密（國人年輕女性大多都為緻密型乳房）會影響X光攝影對乳房病灶的偵測。

超音波檢查則可有效評估乳房腫塊的型態與質地，若發現可疑病灶，可再配合超音波導引的精準組織切片檢查。然而超音波對於微小鈣化的偵測率較低，因此建議女性的乳癌篩檢可將乳房X光及乳房超音波都列入檢查清單中，以不同強項的檢查工具來篩檢乳房，可提高診斷率並降低檢查盲點。

●如何安排乳房篩檢？

要如何安排乳房篩檢，沈彥君根據檢查工具做出以下建議。乳房超音波，一般族群30歲起每1~2年一次；危險族群則是30歲起(或以家族乳癌發生年齡平均提早十年)每1年一次。

乳房X光攝影，一般族群45歲起每2年一次；危險族群40歲起每2年一次。若有疑慮病灶需進一步釐清，或乳房曾接受過手術，可考慮安排乳房動態磁振造影(MRI)檢查來詳細評估。遠離乳癌帶來對生命的威脅，唯有做好定期檢查，才能早期發現及早接受正規治療以提高預後。