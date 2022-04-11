來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、兔、龍、馬、蛇的人本周運勢最旺，屬龍有機會遇到貴人，工作表現亮眼，屬蛇投資大賺，驚喜連連。

▍1.生肖虎

做事有超強專注力的屬虎人本周運氣極佳，凡事順利，適合辦大事，特別是周二、周五有望大發一筆。上班族有抽成獎金拿，令身邊的人羨慕不已。開門做生意的商人得財神庇佑，金錢順利進荷包。

▍2.生肖兔

屬兔人招人喜歡，人緣好，在周三可得到他人的表揚，和身邊人相處融洽。本周有貴人助力，事業得到幫助，手邊任務進展速度提升，上班族大放異彩，創業者心想事成。無論做什麼都很順利，沒有阻礙波折，真是愉快的一周。

▍3.生肖龍

萬事吉祥的屬龍人命很好，只要用心就能發現幸運。鴻運當頭的一周來了，工作生活會覺得非常順心，人緣非常好，會遇到貴人，有很大的收穫。工作容易做出成果，金錢運佳，錢財收入很滿意。

▍4.生肖馬

屬馬人熱中於奮鬥、打拚，性格勤奮，無論在哪個領域都非常優秀。本周認真負責，堅守自己的崗位，事業上有貴人出現，幫你贏得不俗的成績。前途光明，能得異性青睞，周四有桃花大開，有機會偶遇心上人，事業愛情雙圓滿。

▍5.生肖蛇

冷靜、智商高的屬蛇人本周財運非常棒，周三、周四都是發財的好時機，特別有利於創業期或是有投資理財習慣的屬蛇人。在偏財方面也是鴻運通天，驚喜連連，投入副業增添收入，會有很多賺外快的機會。

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