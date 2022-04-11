軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，烏克蘭近期以弱制強、擊退俄軍的多路攻勢，凸顯精確導引武器普及、都市化蔓延、更容易進行群眾動員等3項全球趨勢對現代戰爭的影響，並強調這對台灣也「非常重要」。

擁有超過20年軍事記者資歷、目前擔任「Breaking Defense」副總編輯的小佛里德伯格（Sydney J. Freedberg Jr.）指出，縱觀歷史，當遠程火力的威力超過防護能力時，戰場天平就會往防守方傾斜，如讓一戰西線陷入壕溝戰的機槍。而精確導引武器於全球的普及，便讓部隊在更大範圍戰場上的機動變得危險，影響包括中國大陸針對美軍發展的「反介入／區域拒止」（A2AD）能力，以及美國呼籲台灣建立的「刺蝟戰略」（Hedgehog Strategy）等

第二，雖然烏克蘭廣闊的平原地形，使其自古以來在面對侵略時相對脆弱，但此次卻成功擋下俄羅斯大軍的攻勢，都市化是關鍵原因之一。小佛里德伯格指出，與二戰納粹德軍入侵烏克蘭時相比，該國的人口並未增加太多，但都市化程度卻翻倍，導致俄軍陷入艱苦的城鎮戰。而台灣地狹人稠、都市化程度更勝烏克蘭一籌，將讓中國大陸十分頭痛。

在網際網路發達、超過60%烏克蘭民眾擁有智慧型手機之下，澤倫斯基成功動員群眾共同抵禦外侮。（圖／烏克蘭國防部臉書）

最後，雖然對過去的烏克蘭農民來說，戰爭的影響可能相對有限，但在網際網路發達、超過60%烏克蘭民眾擁有智慧型手機的今天，戰爭可說是發生在眼前，也讓總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）成功動員群眾共同抵禦外侮。而台灣擁有智慧型手機的人口比例高達98%，是全球聯繫最緊密的社會之一，若成功被動員，將成為中國大陸軍事行動的「巨大障礙」。