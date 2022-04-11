冥王星從這一周開始停滯，上半年每個人都在嘗試突破自我，改善生活與工作中不好的狀況，而遇到冥王星停滯的現象，可以不用再力求改變，反而是要緩下腳步，反思過去的行動，讓學習能更加圓融，而冥王星是天蠍座的守護星，因此天蠍容易進入自我檢討或被檢討的狀態，他人甚至會發現天蠍不為人知的一面，無論好與壞。

4月11日早上水星進入金牛座，每個人都開始關注金錢、價值觀等議題，對新的理財方式感興趣，此狀況會持續到月底，12日晚上10點，木星與海王星合相雙魚，大家會開始重視滿足心靈上真正的追求，面對自我內在，感受豐盛和祝福。另外，水星與天王星逐漸合相，價值觀、理財策略會有轉變，在金星的加持下，建議改變思維與作風，增加獲利機會，本周還有太陽和冥王星四分，新舊世代展現出衝撞感，想轉變身分證明自己。

重要星象：冥王星開始停滯，水星進金牛，木海合相雙魚，水星與天王星逐漸合相，日冥四分。

【工作注意：牡羊、獅子、天秤、射手】

牡羊：與海外、異國的溝通機會多

獅子：停下腳步別著急，用心思考能走更遠

天秤：需要多花心思，做出公正的判斷

射手：對於新事物迫不及待、躍躍欲試

【桃花注意：雙子、處女、摩羯、水瓶】

雙子：實事求是，避免陷入自我想像

處女：容易感到失落，先照顧好自己的心理

摩羯：別因心軟讓人產生誤會

水瓶：兩情相悅，把握機會來場約會

【財運注意：巨蟹、雙魚】

巨蟹：參考專業建議，不強求反能獲得

雙魚：頭腦清楚出手準確，勝券在握

【健康注意：金牛、天蠍】

金牛：容易因姿勢不良而傷到筋骨

天蠍：當心生活中的小傷害