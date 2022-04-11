大環境會隨著時間有所變遷，就有網友好奇發問，台灣10年來最有感的進步是什麼，引起PTT鄉民討論，許多人都點名房價漲勢堪稱最有感，另外也有人認為是網軍興起，兩者都非10年前可比。

一名網友在PTT八卦板發文表示，2012年到現在已過了十年，當初NBA「林來瘋」也是2012年，感嘆時間過得真快，也好奇「這十年間，台灣最有感的進步是什麼呢？」

最多網友認為十年間最有感的是房價，「物價房價飆好玩的」、「房價，買時12/坪，現在３x/坪」、「房價一飛沖天，然後怪人民不努力」、「房價股價，資產階級暴富」、「還真的是房價」、「1間房子買3年漲了110%，1間買1年漲60%，真是要感謝政府」。

另外也有不少人提及網軍興起，「網軍，連賴副總統都怕」、「網軍攻擊力」、「某黨網軍的操作方式」、「塔綠班網軍吧，不過被看破手腳了」、「用媒體和粉專控制大部分的腦超有感」。