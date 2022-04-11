夯劇《華燈初上》描述80年代台灣的條通日本酒店生活，在台掀起一波追劇潮，同時因為影音串流平台Netflix，該劇也在香港受到廣大討論。近日香港傳出將會拍攝「豪華版《華燈初上》」，監製找來知名香港電影導演、監製王晶，男主角則由男星陽明擔任，最受人矚目的「小姐」演員名單也跟著出爐。

根據香港「東網」報導，《華燈初上》在香港掀起復古風潮，香港TVB電視台有意翻拍，故事背景移到8、90年代的香港大型夜總會，還傳出電視台將投入大筆資金製作「豪華版華燈」，找來王晶監製，男主角、夜總會盯場古惑仔則由香港男星楊明飾演。

香港男星陽明傳將出演香港版《華燈初上》男主角。（圖／翻攝自陸網）

受到矚目的夜總會小姐演員名單也跟著曝光，電視台找來港姐出身的陳聖瑜，其他還有姚子羚、傅嘉莉、蔡潔，以及近年極少拍攝港劇的陳法蓉一起參與。

女星陳聖瑜是港姐出身。（圖／翻攝自陸網）

由於男主角陽明2020年10月疑似因酒駕發生車禍遭到電視台冷凍，如今傳出將出演「豪華版華燈」消息，似乎是電視台有意給他重生機會；王晶9日對此則表示，演員陣容是由電視台決定，他對此決定有信心。

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