【愛傳媒蔡詩萍專欄】19歲的你，遇見90歲的我，驚訝程度，會大於，還是小於，90歲的我，乍見19歲的你呢！？

我真不確定。

也許，我們該像日本女星廣末涼子拍麥當勞廣告那樣，41歲的廣末涼子對上25年前的廣末涼子，同框，入鏡，然後大家都說，哇，廣末涼子好凍齡喔！幾乎，沒怎麼變呢！

但她畢竟還只是41歲，而已。你讓她90歲同框16歲，試試看，會怎樣！？

你相信嗎？當你41歲，其實，看起來，還是很年輕的，雖然我不敢說可以跟19歲的你相提並論，但至少，比起很多同年齡的男人，你簡直令人嫉妒到，想掐死你！

19歲的你，活到41歲時，已經過了二十二年呢，你大概很意外吧，到那時你距離結婚還不到三年，沒錯，你後來結婚了！

消息傳出時，朋友圈有些反應，你不會意外：「噢，他終於還是結婚了，是誰，他娶了誰？」

有些反應，你則意外：「啊，他結婚嘍，真的假的，他不是gay嗎？」

但你確實踏入婚姻了，對象是你在19歲時絕對想不到的，不是她不美，而是，你怎麼能預期活到44歲才會結婚呢！你不是不想活過三十嗎？

19歲的你，很快，會喜歡上一位一起修經濟學的女孩，你們約了幾次會，你去過她家，但很快的，你們便無疾而終了！啊，我現在懂了什麼叫「無疾而終」，沒有什麼特別狀況的，就自然而然的，兩人心照不宣的，沒有再走下去了。

校園總是碰到，都像沒事一樣的，笑笑，點頭，擦肩而過。

較之往後，你將遭遇的，再見別人，別人對你搖頭揮揮衣袖，那般分手結束的劇烈震盪，19歲的你那次的戀愛，來得快去的快，真是「幸福的」無疾而終啊！

那之後，很長的一兩年，你空窗了好久，每天，上課，打球，跑步，讀書，發呆，家教，然後，又是上課，跑步，讀書，發呆，家教……，日子便那樣過去了。

你放心，你不是一個太平凡的男孩，你放心，你只是，還不是很確定，像你那樣的鄉下來的男孩，能在台北那所全國最知名的大學裡，闖蕩出怎樣的名號！？

我看過你，騎著拼裝單車，往來校總區與法學院之間，穿過溫州街長巷深弄的曲折，身影很孤單。大學畢業之後，你還會在那附近穿梭很多年。

告訴你一個小秘密吧。很久很久以後，你會在那附近，每週固定送你的女兒去上書法課。

你不要瞪我，你大學畢業，唸了研究所。

那附近的巷弄裡，出現「挪威森林」可以喝咖啡，那兒有賣簡體字版書籍的「明目書店」，那裡有女性意識堅韌的朋友愛去的「女巫店」，那裡從你大學時期，到現在都還在的「鳳城燒臘」，一直門庭若市。

但，你後來去那附近，都跟這些地方沒有什麼關聯了，你去，是接送女兒上下課。

她完全不在乎你講的，關於那附近的過往。

她在乎的，是下課時，你要準時接她，再送她去東區，跟她的朋友一塊聚會。你怎能在她的年代裡，告訴她：東區以前是你軍訓課打靶訓練的靶場！？她會疑惑，你這老爸在講什麼！

而你望著她，也不無疑惑，你19歲時，不過比她此刻模樣大了兩歲多而已，怎麼，怎麼你無論怎麼看，都覺得她不像你當年這年紀時自以為是的成熟呢？

啊，我真希望，你我也能同框，坐在新生南路的行人道上，一起眺望小巨蛋。你不能預期的未來，我已然走過的過去，我多想牽你的手，慢慢訴說，你未來走過的許多路。

作者為知名作家

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