【愛傳媒左化鵬專欄】睽違了五年，他依然神采奕奕。八十五歲的「醫生畫家」施哲三，特地偕夫人從芝加哥返台，參加母校八十五週年校慶。午後，我們在林振裕兄別出心裁的安排下，騎著四輪腳踏車，暢遊了田尾公路花園的花海。

林振裕兄和我，初中同窗，高中又同校，他是現任員林中學旅北校友會理事長，此次率團參加母校校慶。我們一大清早，從台北中正紀念堂出發，由司機「王永慶」駕駛「小可愛」遊覽車。

一路上，前後屆的校友，大家先自我介紹，學長施哲三，談鋒甚健，娓娓敘述他們夫妻行旅世界各地的經驗，以及台灣政壇的一些秘辛，驅走了我們的瞌睡蟲，大家豎起耳朵聽得津津有味，不知不覺，員林到了。

故鄉員林，這幾十年來，三年一小變，五年一大變，產生了驚天動地的變化，從以往彰化縣的窮鄉僻壤，搖身一變，成了全台灣最富裕的城市，我們童年時上學走過的田埂不見了，已經闢建成一條條寬闊的道路，昔日低矮破舊的平房，也早已改建成一幢幢拔地而起的高樓。

員林已經成了醫院多、銀行多、土豪多的三多城市。昔日，赤腳上學的同學， 皆已腰纏萬貫。今天，同桌吃飯的校友，三五個人中，就有一位是上市公司的董事長。進口的世界名車，大多先在這裡展示，颱風天被吹落的廣告招牌，砸中的可能就是億萬富翁，連撿破爛的老婦，都可能比你我有錢。

「員林學府 於穆員中 碧海橫西 層巒邐東」在熟悉的校歌中，我們走進了不熟悉的校園。迎接我們的是學弟妹們一張張青春洋溢，容光煥發的笑臉，他們身穿整潔的制服，列隊歡迎我們這些白髮學長，高聲齊喊學長好。以往的操場、司令台和精神堡壘，都改建成巍峨的校舍，我再找不到以前上課的教室，再也找不到失去的青春歲月。

記得上次慶祝母校八十週年校慶時，校園中意外的遇見我高三的班導師傅叔華，當時，他已壽登百歲，猶精神矍爍，身體硬朗，早先兩年，他還能騎腳踏車上街買菜。

聽說，前幾年他已辭世了，今日未能再見一面。想起他昔日課堂上的諄諄教誨：「欲亡其國，必先亡其史，欲滅其族，必先滅其文化」。言猶在耳，驗證今日，不禁有些惆悵，有些失落，有些感傷，有些感慨，有些淒然。

中午用過餐後，林振裕兄眉飛色舞說：「走！我們捻花惹草去」。他是花鄉田尾人，自是由他嚮導，帶我們參觀田尾公路花園。他租了幾輛四輪腳踏車，引領施哲三學長伉儷和我們，倘佯他故鄉的花海。

今日，天氣晴和，春風駘蕩，春天的田尾，繁花似錦，姹紫嫣紅，賞之不盡。我們北部來的同學，有如「劉佬佬進大觀園」。振裕兄帶我們來到他的姨丈李輝豐先生的九重葛花園，這是全世界最大的九重葛花園，各地的園藝家都曾不遠千里而夾取經。可惜，此時花期已過，我們相約今年九月，等到九重葛花季，再前來領略幾萬株九重葛一起爆發的震撼感覺。

我們又來到仙人掌花園，驚嘆沙漠植物仙人掌，竟然也能適應寶島台灣的氣候，遍開五顏六色的花朵。午後的炎陽高照，我們脫下夾克，咬一支當地的名產仙人掌枝仔冰解暑，冰涼入喉，舒心暢意極了。

接著又參觀了蔣故總統經國先生和前副總統謝東閔的民間好友胡改量先生的三合院，庭院中林木蔥鬱，花團錦簇，好一片諾大的莊園。大家齊呼：寧可住在這個洞天福地，也不願住台北的帝寶豪宅。

參觀田尾花市時，我亦步亦趨，跟隨在施哲三學長的身後，聽他講解種植草木的知識，多記些花草之名。施學長多才多能，不但是名醫，也是著名的藝術家，同時又是園藝學家，他在芝加哥蓋了一座「海嵐美術館」，遍植世界各地的奇花異卉，開放給民眾參觀。五年前，我曾撰文記述其事，今天，再次和好友分享。

海嵐美術館

見芝加哥「醫生畫家」施哲三「海嵐美術館」庭園之美，心有所感。

幾年前我在八里龍米路一家私人美術館，看到幾幅「醫生畫家」施哲三的油畫。施哲三，好熟悉的名字。我記得好友程永科，曾屢次提到他，盛讚他是東方的梵谷或高更。我是藝術的門外漢，對古今名人名畫，一竅不通。雖然想和這些畫作傾心對話，但在這些名畫前，我只能是「伯牙鼓琴，六馬仰秣」，「瓠巴鼓瑟，游魚出聽」。天籟雅樂，何容我多言，只有靜心聆聽的份。

上月初，我終於有緣見到醫生畫家施哲三的廬山真面目。原來他是我高中學長，當天正好是母校八十歲校慶。哲三學長和母校同春。他特地千里迢迢從芝加哥回臺，和母校共度生日。並捐贈一座 「世界和平」銅像，為母校祝壽。

校長游源忠和他共同主持銅像的揭幕儀式。我想趨前向他致意，但他在眾人簇擁下，我失之交臂。校慶後，他匆匆返美。 臨行，他說，他還要回來參加母校九十歲和百歲的生日。

哲三學長的一生頗富傳奇，他出生彰化埔鹽鄉，原應是一名平凡的農村子弟。不料，天意使然竟成了名滿天下的核子醫學專家和醫生。懸壺濟世三十載，他卻又棄醫從藝，放下聽筒，改執彩筆，放下了手術刀，改拿起雕刻刀。

誰能想像，高中時期，美術成績險些不及格的他，日後竟然成了藝術家和雕塑家。他作畫像保羅．高更一樣都是無師自通。他不拘泥傳統技法，靈感一來，彩筆一揮，直抒胸臆。這就是所謂的 「文章本天成，妙手偶得之」吧！

哲三學長的感情世界，也值得一提。他生性靦腆，看到女孩子就臉紅。高中時期，當別的男同學，個個都像發情的小公雞，他卻窩在鷄窩裡，不肯探頭看外面的花花世界。只是心無旁騖，專心讀書，終能考上一心嚮往的高雄醫學院醫科，後來赴笈美國，就讀著名的「梅育醫學院」，又受聘到威斯康辛大學醫學院和馬迪生總醫院。他發明了「紅血球生命期的新測定法」，榮獲「核子醫學青年研究者獎」。

年輕時的他，已望重杏林。每日在門診室裡，和面容愁苦的病人對望，磋砣了青春的歲月，錯過了談戀愛的黃金期。直到知命之年，害羞的小公鷄終於開竅，引吭長啼。他迎來了生命的春天。

他和夫人陳雅琳，一次聚會中，偶然相遇，一見鍾情。他們比翼雙飛，來到了芝加哥北郊的海嵐公園市，構築了一座廣袤的「海嵐美術館」。這是他們溫暖的愛巢，也是開放的私人美術館。一磚一瓦，都是由學建築的施夫人設計，她把庭院中的一花一草一木，都收納到一大片一大片的落地大窗中。

施學長在海嵐美術館，邊享受畫眉之樂，邊潛心作畫。一九九三年完成了處女作「美與樂」後，一幅接一幅的畫作，彷彿橫空出世。九五年開始在美國五大城市巡迴展，隔年在台灣北南巡迴特展，九八年在東京巡迴展，九九年在巴黎巡迴展。二00三年作畫之餘開始雕塑。不論是畫作或雕塑，皆深受人們喜愛，廣受各界的好評。

去年三月，鴻海集團總裁郭台銘，曾一擲千金，購買了他的三幅油畫 。其中一幅「瓜藤下」，送給他的母親。另一幅「其樂融融」掛在家裡的廳房裡，還有一幅「奮鬥」，郭董捐贈給富士康當尾牙頭獎。

哲三學長分享了「海嵐美術館」的庭園照片。他的美術館有如一座森林，繁花似錦，草木蔥鬱，吸引了許多鴻雁糜鹿，蒼鷹和小紅狐等野生動物來訪。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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