花蓮女中學生確診，校方緊急公告停課14日。（圖取自花蓮女中官網）

國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園！花蓮昨天（10日）新增13人確診，其，案27306是1名花蓮女中學生，感染源不明。花蓮女中今（11日）在官網公告，「全校停課14天」，至25日才恢復上課，希望能抑制疫情擴散。

昨日新增的431例確診中有13例在花蓮，這13人中卻有9人和奧斯卡餐酒館相關聯、另外2人則是因外縣市確診個案匡列後確診、1人為花蓮慈濟醫院護理師、1人為花蓮女中學生。10日晚間再新增另外一名學生確診，校方緊急公布全校停課14天。

花蓮縣衛生局表示，該名確診學生未與其他確診熱點足跡重疊，感染源不明。女學生2日起出現喉嚨痛，連假結束6日曾到校上課，但因9日症狀加劇，喉嚨痛之外還有發燒、肌肉酸痛，前往門諾急診、經PCR採檢陽性。

花蓮女中校方原決議該班停課14天並做好清潔消毒工作，全班33人全數至部立花蓮醫院採檢，昨晚再新增確診者，校方決議全校停課14天。