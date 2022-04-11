美國白宮表示，美國總統拜登周一（11日）將與印度總理莫迪舉行線上峰會，就俄烏戰爭相關議題進行討論。美國日前已表明立場，不希望看到印度大肆採購俄羅斯能源。

白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）表示，美國不會限制印度進口俄羅斯能源，但不希望印度購買量「急速增加」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周日表示：「雙方話題將包括俄烏開戰的慘烈後果，以及如何減輕戰爭對於全球糧食供應與商品市場的負面影響。」