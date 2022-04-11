美印領袖周一視訊峰會 印度狂買俄油成焦點 08:582022/04/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮表示，美國總統拜登周一（11日）將與印度總理莫迪舉行線上峰會，就俄烏戰爭相關議題進行討論。美國日前已表明立場，不希望看到印度大肆採購俄羅斯能源。 白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）表示，美國不會限制印度進口俄羅斯能源，但不希望印度購買量「急速增加」。 白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周日表示：「雙方話題將包括俄烏開戰的慘烈後果，以及如何減輕戰爭對於全球糧食供應與商品市場的負面影響。」 #峰會 #俄羅斯能源 #印度 #拜登 #美印 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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