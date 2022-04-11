前台灣農林公司董事長林金燕，遭股東檢舉以農林及子公司台林投資1.7億高價買進雋大公司股票，之後再賤賣給特定人，還以台林公司資金收購農林股東委託書，鞏固個人農林經營權，涉嫌違反《證交法》。台北地檢署不起訴林女，將全案送台灣高檢署再議，案經高檢署駁回，林女獲不起訴確定。

林金燕自2006年至2019年擔任股票上市的台灣農林公司董事長兼總經理，並兼任農林子公司台林投資公司董事長，遭股東檢舉她於2012年2月、5月、2013年3月間，以農林、台林公司資金，以現金增資方式，花費1億7000萬元高價購買虧損嚴重的雋大公司股票1萬7000張。2013年12月、2014年10月林女再以每股0.1元購買雋大公司股票給特定人，涉嫌掏空。

此外，林女遭檢舉於2012年間以台林公司名義花費115萬9000元，委託坊間公司徵求股東委託會，以鞏固她個人在農林的經營權，涉嫌違反《證交法》，案經金管會、調查局送辦。

北檢認為林女罪嫌不足，今年3月將林女不起訴處分，並依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後，認為再議無理由，依法駁回，林女獲不起訴確定。