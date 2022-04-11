王姓男子向妻子聲稱他曾在大陸欠錢，黑道將跨海向妻子討債後，即離家避不見面，並希望離婚，揚言「若不離婚，黑道將找上妳」，王妻雖然沒有「被討債」，卻認為丈夫編造謊言「詐騙」她離婚，控告王男涉嫌詐欺未遂。台北地檢署調查後認為，王男的「黑道討債說」目的是為了離婚，並非獲取財產上利益，與詐欺罪構成要件不符，將王男不起訴。

王妻控稱，丈夫2013年間在台北市萬華區某茶樓內，佯稱他在大陸地區欠錢，會有黑道向她討債，她當場嚇得頭暈，誤信此事，但由於丈夫未明言具體金額，她並未支付款項，不過丈夫自此離家避不見面，並表示希望與她離婚，她認為被騙因此提告。

檢方調查時，王男否認詐欺，辯稱他來台結婚前曾在大陸欠錢，來台後一時無工作而無法還債，對方曾說縱使他躲到台灣，亦會找台灣黑道向他追債，他才會告訴妻子若有人來找他要錢，要說他在外工作不住此處，他並沒有向妻子要錢。

王男友人證稱，王在茶樓內說要跟妻子離婚，否則債主會來找她麻煩，當時他沒有聽見王要求妻子代償款項或要錢。

檢方認為，王男雖曾告知妻子黑道討債一事，但沒有要求妻子還債、也未提及還債金額，認定王男的黑道討債之說，應是為了與妻子離婚，而非不法獲得免除自己債務之利益，或不法取得妻子財產之意圖，與《刑法》詐欺罪構成要件不符，依罪證不足，將王男不起訴處分。