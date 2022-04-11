蔡英文總統因家屬確診被隔離，昨(10日)上午在臉書PO出自己快篩的照片，提到結果是陰性，自己倒沒有連打好幾個噴嚏、微微的痛感，應該是操作時有點緊張。東華大學教授施正鋒則是認為，「我覺得說是政府跟老百姓的生命開玩笑」。

蔡英文昨在臉書表示，許多人都有快篩經驗，有人會連打好幾個噴嚏，有人會覺得有微微的痛感，自己倒沒有這樣的感覺，應該是操作時有點緊張，但無論如何，透過快篩來確認自己的健康，降低感染風險，都是我們保護自己與家人的表現。政府團隊正全力因應新階段的疫情防治，也持續提升快篩試劑的量能和運用，讓大家都能做好個人防疫，也降低疫情擴散的風險。

施正鋒10日在《中天辣晚報》中表示，最近台灣確診人數讓人嚇了一跳，但是話說回來，好像大家看到這樣的數字又都一副無所謂的樣子，好像看到政府一直想要開放，我們知道年底選舉要到了；前幾天蔡英文總統找了一堆官員開會，說是要討論防疫政策，卻沒有雙北市長柯文哲和侯友宜，看起來好像是民進黨的選對會。

目前要清零還是還是與病毒共存？施正鋒認為，通常政府推行一項政策，一定要先有個大原則，原則出來之後，會訂出標準作業程序的SOP，「但你看到總統蔡英文跟陳時中對於防疫說法都很曖昧，會讓大家認為政府在雙標」。

施正鋒進一步表示，蔡英文總統還蠻好玩，快篩還特別在臉書上PO出照片給大家看，其實連他要上節目之前也要用快篩，「我覺得說是政府跟老百姓的生命開玩笑」。節目主持人張雅婷則說，快篩其實是「很多人的日常」。