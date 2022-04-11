天使隊大谷翔平11日刷新了左打「最強力一擊」紀錄，他對戰太空人打出了時速119.1英里（191.7公里）的場地二壘打！超越他去年創下的119英里紀錄（191.5公里），這是大聯盟官方2015年啟用Statcast數據追蹤以來，左打者所擊出的最強力一擊。

119.1 MPH EV from Shohei Ohtani, the new record by a LHH in the Statcast era. pic.twitter.com/yMhMv9PpAt — Baseball GIFs 🤡🤡🤡 (@gifs_baseball) April 10, 2022

這球發生在3局下半，天使1出局輪到大谷翔平打擊，泰勒韋德（Tyler Wade）在一壘。太空人投手厄奎迪（José Urquidy）心神不寧，不斷牽制一壘防止韋德偷跑。兩好三壞之後出現一顆時速95.1英里的進壘四縫線，大谷翔平打個結實，球飛到右外野牆邊彈出去，判定為場地二壘打。

大聯盟統計擊球速度達到119英里的強力安打，最多的人是洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的28支，其次為洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的6支，大谷翔平2支，目前全聯盟只有這3人做到兩次以上，而且大谷是唯一的左打。

可惜大谷這一擊卻讓太空人逃過一劫，因為場地二壘打只能強制推進兩個壘包，泰勒韋德被迫停在三壘。如果那球沒那麼強，只是普通二壘打反而能讓韋德衝回本壘。下一棒卓奧特（Mike Trout）打成右外野飛球，太空人塔克（Kyle Tucker）接殺直傳本壘抓到了韋德，雙殺出局！塔克這球傳得非常漂亮，天使提出挑戰失敗。

太空人終場4-1戰勝天使，布瑞格曼（Alex Bregman）第5局藉著中外野手卓奧特的守備失誤一棒敲回兩分奠定勝基，天使僅有梅菲爾德（Jack Mayfield）的陽春炮撐場。大谷4支1，打擊率0.118。