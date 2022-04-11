紐約市長亞當斯致力讓這座大城走出COVID-19陰影，卻在就任滿百日的今天確診。據發言人說法，亞當斯除聲音沙啞外沒有其他症狀，隔離期間遠距辦公。

61歲的亞當斯（Eric Adams）元旦上任，成為紐約史上第2位非裔市長。當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron席捲全市，疫情延燒數週才緩和。一個多月來，他鬆綁多項防疫規定以利經濟復甦，卻在疫情蠢動之際確診。

亞當斯發言人李威（Fabien Levy）透過聲明表示，亞當斯10日上午起床時講話聲音沙啞，為保險起見採COVID-19聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，結果呈陽性反應。

李威說，亞當斯暫時沒有其他症狀，已開始隔離，本週剩餘時間所有公開行程取消，但會以遠距方式持續辦公。

聲明提到，亞當斯將開始服用免費提供給紐約市居民的COVID-19抗病毒藥物，並鼓勵所有符合資格的紐約民眾領藥服用。

根據公開資料，亞當斯先前沒有確診COVID-19的紀錄。他昨天赴紐約州首府阿爾巴尼（Albany）會見多名議員，近期接受紐約時報等多家媒體訪問，為就任百日暖身。

出身警界的亞當斯入主紐約市府後著重改善治安、促進經濟復甦，但這座全美首屈一指的城市兩年來被COVID-19糾纏，難以重現往日風采。

紐約市是2020年3月COVID-19大流行初期重災區，之後疫情起伏不定，經濟復甦走走停停。Omicron帶起的疫情高峰消退後，亞當斯今年3月解除校園口罩令、餐廳內用須出示COVID-19疫苗接種證明的政策，同一時間，Omicron亞型變異株BA.2構成的威脅與日俱增。

紐約市單日新增確診及疑似病例7天平均值直逼1600件，一個月前亞當斯鬆綁防疫規定時不到600件。

最近一週，登上百老匯的影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、馬修鮑德瑞克（Matthew Broderick）相繼感染新型冠狀病毒，演出被迫中斷。新澤西州長墨菲（Phil Murphy）則在3月底確診，但屬於無症狀患者。（編輯：郭中翰）1110411