晶華(2707)國際酒店集團雖面臨國內疫情升溫挑戰，2022年3月及首季營收仍分別較2月及去年第四季回升，營運維持穩健。展望後市，集團除持續貫徹防疫SOP措施，集團旗下據點針對兒童節連假及春季推出多款充滿優惠專案，盼增添整體營運成長動能。

晶華公布2022年3月自結合併營收4.55億元，較2月4.38億元成長3.84％、較去年同期4.55億元微減0.12％。累計首季合併營收14.2億元，較去年第四季13.51億元成長5.1％、較去年同期15.46億元減少8.14％。

晶華表示，3月及首季營收較去年同期微減，主因疫情影響餐飲營收，以及去年出售達美樂披薩、自9月起不再計入營收。若排除達美樂後，3月為年增0.51億元或12.7％，首季為年增0.88億元或6.6％，仍維持年成長表現。

面對國內疫情出現擴大跡象挑戰，晶華由「集團衛生安全官」負責掌控旗下各品牌酒店內的衛生安全維護與協調工作，比照防疫旅館SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費實聯制及外帶美食實名制，清楚標出準備及包裝餐點的同仁姓名。

展望後市，隨著兒童節連假到來，台北晶華酒店打造「晶華童心月」迎賓，除了「晶華周末親子郵輪－尋蛋獵遊航程」客房專案外，各餐廳端出應景布置及充滿節慶感的美味料理，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台亦推出適合野餐踏青的「春日風格野餐組」。

晶華旗下捷絲旅台北西門館推出「小孩放電爸媽充電」優惠住房專案，免費贈送可無限暢玩13項設施的兒童新樂園樂Fun券及FLASH COFFEE閃電咖啡。捷絲旅宜蘭礁溪館則打造適合全家出遊的「春日探險」優惠住房專案，專案贈送綠博門票或自行車租賃兌換券。

而台北晶華也把握春季觀賞自然景緻的旅遊商機、結合五股準園休閒農場及陽明山Wonder.land仙境景觀餐廳，為親子家庭與浪漫愛侶推出2款春季夜晚限定的秘境遊程住房專案。盼充滿創意與豐富的春季專案內容引領市場潮流，增添集團營運動能。