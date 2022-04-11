企業數位轉型需求熱度不墜，資訊服務業接單暢旺，緯軟(4953)第一季營收創高，精誠(6214)、偉康科技(6865)都創下單季同期新高，虎門科技(6791)3月則創單月同期新高。

緯軟3月營收6.54億元，月增13.78％，年增37.15％；第一季合併營收18.29億元，季增4.74％，年增33.57％，雙創歷史新高，也連續四季締造單季新高記錄，在市場需求熱度不減下，第二季的營收成長能見度與預期相當。

精誠3月營收28.16億元，年增3.79％，第一季營收77.15億元，年增4.96％，創第一季同期新高。第一季營收主要貢獻來自於科技製造業、金融業、政府公部門等企業與組織的數位轉型趨勢，除因應混合辦公趨勢成長的雲服務、防疫帶動的無接觸商機，企業在資安防護的需求也不斷增長，且透過訂閱模式提供服務，進一步提升精誠在年度經常性收入ARR（Annual Recurrent Revenue）占比。

第二季整體經濟雖受本土疫情升溫、烏俄戰爭等不確定性因素影響，但也有望持續帶動遠距工作、資安防護等需求上升，預期營收將穩定成長。

偉康3月營收0.46億元，月增58.31％，年增44.55％，第一季營收1.1億元、年增22.30％，創歷年同期新高。偉康指出，在這一波產業成長趨勢浪潮下，主要受惠於公司二大成長引擎：數位金融(FinTech)與數位身份(Digital Identity)解決方案，來自金融科技與資安產業強勁的市場需求，所帶來持續的成長動能。

全球疫情仍然持續延燒，偉康所提供數位金融與OETH數位身分SaaS解決方案，正是解決金融業者零接觸服務的痛點，透過線上申辦和視訊核身解決方案，讓金融業者提供無所不在的銀行服務，搶攻金融產業後疫商機。另針對後疫情時代遠距辦公的形式，偉康所推出雲端身分認證SaaS服務，為企業打造無密碼強認證服務，解決企業居家上班資安風險的問題，除了符合國際各大原廠發展趨勢，成為後疫情時代所產生必備的持續剛性需求，亦將是支撐公司未來快速成長的營運動能。

虎門3月營收0.38億元，年成長44％；第一季營收1.11億元，年增29.61％。3月在金屬3D列印設備出貨的貢獻下，單月營收創下歷年同期新高。