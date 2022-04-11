遊戲股陸續公布第一季旺季營收，其中，遊戲股王鈊象(3293)單季再創新高，逼近30億元；橘子(6180)《新楓之谷》營運表現續強，單季營收年增9％。

鈊象3月營收10.13億元，年增1.86％、月增7％，再次重返10億元；累計第一季營收29.18億元，年增6％，創單季歷史新高。今年除了六大網路遊戲、美國授權業務穩定營運以外，將推出全新休閒遊戲平台、美國市場再推第二授權平台，商用機台則隨疫情趨緩，今年營收、獲利持續朝新高挑戰。

橘子3月營收9.6億元，因去年同期《天堂M》推出大型改版影響，年減3％；第一季營收達34.1億元，年增9％，主要《新楓之谷》營運表現續強。此外，橘子支付因代收付項目增加、繳稅通路布建趨完整，加上超商活動加溫，3月交易金額月增37％、年增123％。

智冠(5478)3月營收4.56億元，年減10％，主要網路廣告行銷事業群依據客戶產業特性與產品檔期規畫，春節過年活動後數位廣告投放占比降低所致，而遊戲通路行銷及代收付金流業績則較2月有明顯增加，第一季營收14.94億元，年減14％。

網龍(3083)自製研發手遊新作《天子傳奇S》將於4月19日開放Android與PC版本菁英封測，遊戲以港漫大師黃玉郎老師知名著作IP改編，重現天、魔、人界三界對抗的熱血故事。遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》3月攜手台灣經典IP《霹靂布袋戲》推出跨界聯動合作，並規畫舉辦第三屆大型賽事活動。

因應繳稅季來臨，金融科技子公司藍新集團旗下簡單行動支付提供便捷繳稅服務，4月起民眾可透過「ezPay簡單付」電子錢包繳納使用牌照稅，綜合所得稅及房屋稅也將於5月1日開徵。

真好玩(8491)3月營收0.48億元，年減14％，主要既有遊戲衰退，尚未有新遊戲營收挹注導致，第一季營收1.86億元，年減65.79％。真好玩旗下最新自研新作《吞食天地3：放置版》即將於4/13在台港澳新馬地區正式上市，同步推出中文繁體及簡體版本，憑藉網龍暢銷IP加持及市場期待熱度，上市後將可有效貢獻營收挹注。

真好玩董事長周玄昆表示，現今遊戲市場休閒遊戲大量竄起，尤以放置類型遊戲更受玩家青睞，而台灣遊戲玩家付費意願卡片遊戲相較去年也成長一成，《吞食天地3：放置版》為網龍授權暢銷IP改編又是市場主流的超休閒放置玩法，更能帶來自然流量，而《吞食天地3：放置版》為自研產品，毛利更高於代理遊戲，相信遊戲上市後將可為真好玩營收帶來全新獲利動能。