健鼎(3044)第1季合併營收173.6億元，季增4%，為歷年同期新高，大陸本土疫情延燒，健鼎廠區正常生產，不過上海及昆山封城影響物流，健鼎表示，目前訂單還好，如果封城及物流對客戶影響不大，第2季有機會與第1季相近。

儘管經歷上海封城(出貨物流運輸受影響)、駭客襲擊(內部所有電腦系統閉關清消)等考驗，健鼎3月合併營收為55.69億元，月增5.4%，年增9.4%，為歷年同月最佳，累計今年第1季合併營收為173.6億元，季增4%，年增15%，為歷年同期新高。

近期大陸本土疫情難止，上海、昆山自3月底封城停工至今未解除，加上各地小區域封閉式道路管制，嚴重衝擊各廠生產及物流，健鼎目前廠區生產正常，訂單也還好，健鼎表示，如果封城及物流對客戶影響不大，第2季有機會與第1季相近。

健鼎110年合併營收為630億元，較109年之555.48億元成長13.42%，創下歷年新高，營業毛利為118.99億元，較109年111.5億元成長6.7%，營業淨利為66.13億元，較109年65.74億元成長0.6%，稅後盈餘為58.58億元，較109年61.25億元減少4.4%，以期末股本52.56億元計算，每股盈餘為11.15元，連續3年EPS超過11元。

展望今年，健鼎表示，今年車用及伺服器需求都不錯，且新產能順利開出，今年營收很樂觀，目前變數在大陸疫情管控對客戶的影響，若疫情獲得控制，今年營收及獲利有望同步優於去年。