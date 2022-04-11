女星賈靜雯出道超過30年，不但持續突破演藝成績，更在2015年再婚修杰楷，婚後生下兩個寶貝女兒「咘咘」與「Bo妞」，修杰楷也將老婆與前夫孫志浩所生的女兒梧桐妹(Angela)視如己出，一家5口感情融洽緊密，最近賈靜雯為了某品牌，跟大女兒同框拍攝一系列母親節照片，過去臉蛋總被遮擋的梧桐妹如今得以大公開，美麗的模樣讓人為之驚艷。

賈靜雯家裡儼然「女子宿舍」，而除了好好照顧孩子們之外，她也兼顧演藝工作，2019年以《我們與惡的距離》拿下金鐘視后，去年則首度以《瀑布》入圍金馬獎，一舉拿下影后獎座，事業再攀高峰，而再怎麼忙碌，賈靜雯仍對3個女兒非常用心，親力親為參與她們的生活與人生，尤其對於大女兒梧桐妹的隱私非常保護，遵守與前夫孫志浩的協定，很少po梧桐妹的照片，或是只要她入鏡，臉部必定用圖片遮擋，直到梧桐妹逐漸長大成人，才慢慢解禁。

梧桐妹如今已經成了16歲大女孩，而跟一般青少年一樣，她也喜歡玩社群，開了自己的帳號，經常分享日常照，而家人也跟她同步，樂於分享梧桐妹的近況，不露臉規範鬆綁，昨天賈靜雯更在自己的IG上，分享與大女兒共同為品牌拍攝的母親節美照，感性寫下：「寶貝Angel長大了…我們會一起分享秘密、一起互相打扮珍惜母女單獨小時光」。

賈靜雯與梧桐妹為品牌合拍母親節美照，遮臉禁令鬆綁，露出梧桐妹女大十八變的美麗模樣。(取材自alyssachia IG)

照片中，賈靜雯跟梧桐妹來到美麗的公園野餐，梧桐妹穿著白色無袖襯衫搭配奶油色短裙，臉上畫著淡妝，跟媽媽開心玩自拍，美麗的臉龐與纖細身材都不遮掩了，還露出一雙大長腿，讓人看了不禁驚呼女大十八變，「Angel大長腿太漂亮了」、「梧桐妹真的遺傳了媽媽的漂亮基因」、「這根本不是母女照啊，是姊妹吧」、「有這種逆齡女神媽媽，也太不科學了」。