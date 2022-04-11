遊騎兵新加盟的猛將席格（ Corey Seager）11日出現一個奇特的斷棒鏡頭，他對藍鳥投手梅里韋瑟（Julian Merryweather）擊出一支左外野的反方向平飛安打。席格是左打者，理應是右手在前握住球棒，但是他那球揮出之後卻是左手捉著球棒？仔細看重播原來是球棒在席格手裡斷成兩截，當場變成雙截棍！

What in the broken bat sorcery. 🧐 pic.twitter.com/xDABOcxuJQ — Texas Rangers (@Rangers) April 10, 2022

一些球迷懷疑球棒是否有問題，席格那球是打個正著，不至於切斷球棒，折斷的部位看起來簡直是被他的兩隻手給擰斷的。遊騎兵推特也打趣說：「這是什麼斷棒的魔法嗎。」無論如何，席格這一擊送回了二壘跑者攻下超前分，並且是勝利打點，有點離奇的致勝一擊。

遊騎兵季外砸了大錢，7年1.75億美元簽下明星內野手西曼（Marcus Semien），10年3.25億美元簽下明星游擊手席格。西曼放在別隊都是頂級游擊手，遊騎兵把他換到二壘與席格組成最強的二游，各擔任第一棒與第二棒。西曼開季慢熱，此戰對前東家藍鳥5打數掛零，打擊率0.077；席格則是手感火燙，此戰5支2，打擊率0.462。

藍鳥也打得很兇，全場4轟、10支安打攻下6分，猛將小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）本季首轟出爐。遊騎兵3轟、11安打，但是攻勢非常集中打下12分，包括第4局（席格斷棒那一局）海灌6分，終場以12-6獲勝。藍鳥先發投手柳賢振3.1局被打6分無關勝敗。